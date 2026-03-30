Combustible ruso llega a Cuba, asfixiada por una crisis energética

Cuba, bajo régimen comunista,se afectada por el bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, así como el embargo vigente desde 1962.

La crisis se agudizó con la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

El Kremlin celebró hoy la llegada a Cuba de un petrolero ruso sometido a sanciones, a pesar del bloqueo impuesto por Washington al suministro de combustible de la isla comunista aliada de Moscú, reportó AFP.

El buque ruso Anatoly Kolodkin llega a la isla cargado con 730.000 barriles de crudo.

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Aprobación de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó ayer sin “ningún problema” que Rusia provea los combustibles Cuba. “Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar” , dijo Trump

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“Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado”, declaró Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, según AFP.

Según el sitio especializado Marine Traffic, el petrolero remontaba el lunes por la mañana la costa cubana en dirección al puerto de Matanzas, pero no estaba claro por el momento si había atracado en algún puerto.

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Aliados

Rusia es un estrecho aliado de La Habana y ha criticado a Washington por bloquear los suministros de combustible a la isla.

“Rusia considera su deber dar un paso al frente y proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”, declaró Peskov.

Este cargamento de petróleo sería el primero que llega a La Habana desde principios de enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al líder venezolano y aliado de Cuba, Nicolás Maduro.

Su salida privó a Cuba de su principal proveedor de petróleo y desencadenó una crisis energética en la isla, que ha disparado los precios del combustible y ha provocado apagones diarios.