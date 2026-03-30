Ecuador e Israel firman acuerdo para impulsar cooperación en cultura, ciencia y deporte

La firma estuvo a cargo de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y el embajador de Israel en el país andino, Tzach Sarid, quienes destacaron las buenas relaciones que han alcanzado ambas naciones.

"Las relaciones entre Ecuador e Israel son las mejores de la historia", aseguró el embajador, quien agregó que esperan que "próximamente" el canciller israelí, Gideon Sa'ar, pueda visitar Quito.

"Hoy añadimos un nuevo nivel a estas buenas relaciones con la firma de este acuerdo, que incluye solamente aspectos positivos que enriquecerán las relaciones entre los países y pueblos en temas de cultura, educación, ciencia y deporte", mencionó el diplomático.

Explicó que por medio de este acuerdo, que tendrá vigencia hasta 2027, Israel podrá financiar la llegada a su país de expertos o de delegaciones culturales o educativas ecuatorianas, "para aprender, cooperar o hacer proyectos puntuales".

La ministra Sommerfeld agregó que el convenio consolida una agenda que concibe a la "educación, la ciencia, la cultura y el deporte como motores de desarrollo sostenible y convivencia pacífica".

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"Nos convoca a fortalecer los sistemas educativos, promover la creatividad y proteger nuestro patrimonio. De manera especial, buscamos potenciar el intercambio de conocimientos entre nuestras instituciones académicas y científicas", dijo.

La canciller recordó que el año pasado el presidente, Daniel Noboa, estuvo en la inauguración de un centro de innovación y emprendimiento en la Universidad Hebrea de Jerusalén, institución con la que el Gobierno ecuatoriano suscribió un memorando de entendimiento para que jóvenes y empresarios ecuatorianos intercambien conocimientos en investigación y emprendimiento con expertos de redes de trabajo israelíes.

"La inclusión de iniciativas en ciencia y tecnología garantiza que nuestras juventudes cuenten con las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI y construyan juntos un futuro más justo y solidario", concluyó.