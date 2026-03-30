El gobernador de Goiás se lanza a las elecciones como alternativa a Lula y Bolsonaro

Caiado, un veterano político muy vinculado al sector agropecuario, será el abanderado del Partido Social Democrático (PSD), formación de centroderecha camaleónica que ha sido capaz de apoyar a progresistas y conservadores a lo largo de su historia.

Médico de formación, Caiado, de 76 años, se presentó como la mejor opción para "pacificar" el país, combatir el creciente crimen organizado y avanzar en la innovación con inteligencia artificial y el desarrollo de la industria de minerales críticos.

"La polarización no es un rasgo de la política nacional; está sustentada por aquellos que realmente se benefician de ella ¿Puede ser desactivada? Sí, eso es lo que pretendo hacer llegando a la Presidencia", afirmó en la sede del PSD en São Paulo.

Para ello, garantizó que, si gana los comicios, una de sus primeras decisiones será decretar una amnistía "amplia, general e irrestricta" para todos los condenados por la tentativa golpista de enero de 2023, incluido el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), hoy en prisión domiciliaria.

También, resaltó que uno de sus objetivos es que el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula "no sea una opción de gobierno" en Brasil, en un discurso en el que compartió posiciones con la extrema derecha que hoy lidera Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro.

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"Si no rompemos esa polarización, vamos hacia un atraso inimaginable en este país", reiteró.

Sin embargo, los sondeos publicados hasta la fecha no dan ninguna opción al también exdiputado y exsenador, pues limitan su apoyo a alrededor de un 5 %, frente a los favoritos Lula y Flávio Bolsonaro, quienes disputarían una eventual segunda vuelta.

Recién afiliado al PSD después de que su antiguo partido, Unión Brasil, enterrara sus opciones de ser candidato presidencial, Caiado reivindicó su gestión en el pujante Goiás, que ha experimentado un enorme crecimiento gracias a la industria agropecuaria.

Recordó que su administración roza el 90 % de aprobación entre los votantes de Goiás, donde aseguró haber atajado el crimen, creado marcos regulatorios para la inteligencia artificial y firmado acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos en materia de tierras raras.

En el apartado de seguridad, uno de los puntos débiles de Lula, criticó el poder de las bandas narcotraficantes, que según él tienen bajo su tutela "a casi 60 millones de brasileños".

Caiado, hoy trajeado pero sin corbata, también se declaró un "enamorado" de su familia y de las decenas de perros que cuida en su casa.