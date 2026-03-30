Fanáticos de BTS se unen a la campaña de un millón de árboles en Machu Picchu

El llamado Army Perú plantó su Bosque BTS, tal como anunció en su cuenta de Instagram, como un proyecto ecológico de reforestación y educación ambiental para celebrar el regreso a Perú del grupo coreano, los próximos 9 y 10 de octubre a Lima, y dejar un legado sostenible en ese patrimonio monumental.

Los fanáticos podrán seguir donando una especie a la campaña de manera virtual y posteriormente el ministerio del Ambiente les brindará un reconocimiento oficial certificando la creación del Bosque BTS en Machu Picchu con la participación del Army de todo el Perú.

Precisamente, la representante de BTS Perú, Dayana Córdoba, estuvo presente en el acto junto a autoridades peruanas y locales, según informó el ministerio del Ambiente al anunciar el lanzamiento de la campaña.

La campaña presentada por la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, busca movilizar a la ciudadanía, el sector privado, los gobiernos regionales, las comunidades y organizaciones aliadas por iniciativa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Profonanpe).

La siembra de los árboles nativos en Machu Picchu, ubicada en una zona de ceja de selva al sureste de Perú, prioriza las zonas afectadas por incendios forestales, pérdida de cobertura vegetal y degradación de suelos, indicó el ministerio en una nota de prensa.

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La reforestación contempla especies nativas como aliso, queñua, chachacomo, tara y sauco, entre otras, que contribuyen a la captación de agua, la estabilización de suelos, la recuperación de hábitats y el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.

"Desde el Minam impulsamos acciones que integran conservación y desarrollo sostenible. La protección de nuestros bosques es una tarea conjunta que requiere la participación del Estado, el sector privado y la ciudadanía", afirmó Paredes.

La ministra remarcó que la campaña permitirá fortalecer la articulación público-privada y visibilizar la importancia de conservar ecosistemas estratégicos como el Santuario Histórico de Machu Picchu, el principal destino turístico del país.