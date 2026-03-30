Iglesia paraguaya recibirá reliquia de San Francisco de Asís el Domingo de Resurrección

A través de un comunicado, la CEP indicó que la reliquia es del tipo "ex cineribus corporis", que viene a ser un resto físico derivado de la cremación o descomposición de un santo, y que, por lo general, son elementos reducidos a cenizas.

La CEP también apuntó que la reliquia reposará de forma definitiva en la Catedral de la ciudad de Caazapá, fundada en 1607 por el fraile franciscano español Luis de Bolaños y que es capital del departamento homónimo del sureste de Paraguay.

La llegada de la reliquia hace parte del proyecto 'La Sandalia de Francisco-Siguiendo sus Huellas', con el que la CEP busca conmemorar los ocho siglos "del tránsito" del fundador de los franciscanos por la Tierra.

De acuerdo con la historia aceptada, San Francisco de Asís nació en Italia en 1181 ó 1182 en el seno de una familia rica y disfrutó de una juventud "mundana" o contrapuesta al camino espiritual.

Pero tras vivir una experiencia religiosa en la Iglesia de San Damián renunció a sus comodidades para servir a los más necesitados, lo que lo llevó a fundar la Orden de los Frailes Menores o Franciscanos, conocidos por su prédica de la Palabra y votos de pobreza.

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San Francisco de Asís murió en 1226 a los 44 años en medio de la pobreza que abrazó y tras enfrentar una larga enfermedad que le llenó de llagas el cuerpo, y que la Iglesia identificó como estigmas de la pasión de Cristo.

Tras fallecer con alta estima en el seno de la Iglesia y fama de santidad, el papa Gregorio IX lo canonizó rápidamente en 1228.