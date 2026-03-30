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30 de marzo de 2026 - 16:25

Israel aprueba pena de muerte por horca para condenados por terrorismo

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en el Parlamento israelí. Israel aprueba pena de muerte por horca para condenados por terrorismo.
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en el Parlamento israelí. Israel aprueba pena de muerte por horca para condenados por terrorismo. ABIR SULTAN

JERUSALÉN. El Parlamento israelí (Knéset) aprobó hoy una nueva ley que autoriza aplicar la pena de muerte por horca a los condenados por terrorismo. Según organizaciones de derechos humanos y algunos países europeos, esta normativa podría afectar principalmente a palestinos.

Por AFP

La ley fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra y fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, votó a favor del texto, reportó AFP.

Grupos de ONG y expertos de la ONU, llevan meses alertando viola el derecho internacional y afectará casi exclusivamente a palestinos.

Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, y solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, refiere un artículo de la agencia EFE.

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Prisioneros fallecidos

Si bien esta ley no se aplicará a los detenidos en relación a la masacre del 7 de octubre de 2023, se espera que la Knéset apruebe otro proyecto, conocido como ‘Ley sobre el enjuiciamiento de los participantes en los sucesos del 7 de octubre’, por el que un tribunal militar especial podrá sentenciarlos también a la pena de muerte.

La reforma legal aprobada supone la culminación de una política impulsada por el ministro de Seguridad Nacional Ben Gvir, denunciada por ONG y organismos internacionales por la detención masiva de palestinos sin garantías y los abusos en las prisiones israelíes.

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Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, cerca de 100 detenidos palestinos han muerto entre rejas, según datos obtenidos por la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI), una cifra récord y no actualizada hace meses.

En muchos casos, fallecieron aparentemente como consecuencia de torturas, negligencia médica y privación de alimentos, en lo que diversas ONG describen como un sistema que ha convertido los centros de detención y prisiones en “campos de tortura”.