Japón evalúa tomar "medidas decisivas" tras caída del yen a su nivel más bajo desde 2024

"Estamos constatando que la especulación está aumentando en el mercado de divisas, además del mercado de futuros del petróleo. Si esta situación persiste, pronto serán necesarias medidas decisivas", declaró el viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Atsushi Mimura, según recoge el diario económico Nikkei.

El principal diplomático nipón en materia de divisas utilizaba así por primera vez desde que asumió el cargo en julio de 2024 el término "decisivo", una expresión que los operadores suelen interpretar como señal de que las autoridades están dispuestas a intervenir.

Las declaraciones de Mimura, que constituyen la advertencia más enérgica hasta el momento sobre una posible intervención, llegan después de que el yen alcanzara el viernes pasado en Nueva York su nivel más bajo desde julio de 2024, cuando las autoridades japonesas intervinieron por última vez.

Por su parte, el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, dijo en el comité de presupuesto de la Cámara Baja que continuarán "supervisando de cerca" las tendencias en el mercado de divisas, pero que, en comparación con el año pasado, las empresas están siendo más proactivas a la hora de aumentar salarios, lo que hace que las fluctuaciones del tipo de cambio influyan en tendencias de precios.

En este contexto, la Bolsa de Tokio se desplomó este lunes a la apertura, perdiendo más del 4,5 % ante preocupaciones de una escalada en Oriente Medio y sus repercusiones en el suministro energético, cuando los rebeldes yemeníes hutíes se han sumado al conflicto y hay informes que apuntan a una incursión terrestre de Estados Unidos en Irán.