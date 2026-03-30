Justicia frena reforma laboral argentina impulsada por Milei

Un juez argentino suspendió hoy parcialmente la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso en febrero tras un reclamo sindical que la acusa de inconstitucional, según el fallo obtenido por la AFP.

La decisión responde a un recurso de amparo presentado por la principal central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), días días después de que el Senado aprobara la reforma en medio de numerosas protestas y tras una huelga general.

El magistrado dispuso la suspensión cautelar de unos 80 artículos de más de 200 que contiene la ley hasta que se resuelva el fondo del planteamiento.

Artículos suspendidos

Entre los artículos suspendidos figuran la consideración de trabajadores de plataformas como independientes, la eliminación del principio “in dubio pro operario” (en caso de duda, la Justicia dirime a favor del obrero), modificaciones en materia de huelga y la derogación de la ley de teletrabajo.

También quedaron alcanzados cambios en el régimen de indemnizaciones, jornada laboral, las vacaciones y la creación de fondos de cese laboral.

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“Con el dictado de la cautelar ambas partes (Estado y CGT) procurarán llegar a la sentencia definitiva a la brevedad posible y en paz social”, señala el juez Raúl Ojeda en su fallo.

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La central obrera argumenta que la normativa es inconstitucional al vulnerar principios fundamentales como la progresividad laboral, la libertad sindical y el sistema que protege al trabajador.

Por su parte, el gobierno sostiene que busca modernizar la economía y atraer inversiones.