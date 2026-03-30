Más de 20.000 canadienses han regresado del Oriente Medio, según Ottawa

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá advirtió en un comunicado que "si la situación se deteriora aún más podría afectar la capacidad de los canadienses de dejar el país y a la del Gobierno de Canadá de proporcionar servicios consulares" y les animó a abandonar la región "lo antes posible".

El número oficial de canadienses registrados en consulados de la región antes del comienzo de la guerra se sitúa en 109.900 personas, aunque las autoridades de Ottawa reconocen que la cifra debía ser muy superior.

El aviso del Gobierno canadiense se produce cuando se cumplen 30 días del inicio del conflicto armado y cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con "tomar el petróleo" de Irán, o apoderarse de la estratégica isla de Jarg en el golfo Pérsico, mientras acumula fuerzas en la región para una posible intervención terrestre.

Trump también advirtió este lunes a las autoridades iraníes que reabran de forma inmediata el estrecho de Ormuz al tráfico de navíos, o destruirá completamente sus plantas eléctricas, pozos petrolíferos "y posiblemente todas las plantas de desalinización".