Mas de 5.000 voluntarios se desplegarán en elecciones de Perú para realizar conteo rápido

A través de un comunicado, la organización Transparencia sostuvo que la alta participación ciudadana refleja una demanda clara; contar con elecciones limpias, transparentes y con resultados confiables.

"El conteo rápido integral es una metodología de observación electoral independiente, no partidista y basada en evidencia, que permite evaluar la calidad del proceso electoral y verificar los resultados oficiales", agregó.

La organización expuso que esta metodología observa toda la jornada electoral; instalación de las mesas, votación y escrutinio, también registra incidencias y buenas prácticas y finalmente recoge los resultados directamente de las actas oficiales.

De hecho, los observadores reportarán información en tiempo real a un centro de datos para su análisis desde cada una de las 1.037 mesas seleccionadas de forma aleatoria y representativa en 124 provincias de las 25 regiones de Perú, así como en ocho ciudades en el extranjero con alta población de peruanos.

Transparencia indicó que las estimaciones tendrán un 95 % de nivel de confianza y permitirán anticipar tendencias en la elección presidencial y del senado nacional.

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También aclaró que existen diferencias importantes entre el conteo rápido integral, la boca de urna y un conteo rápido tradicional, pues en la boca de urna, se encuesta a votantes a la salida del local, basada en lo que declaran luego de haber votado.

Mientras que el conteo rápido tradicional tiene en cuenta los resultados oficiales consignados en las actas de escrutinio, recogidas por encuestadores al final de la jornada. El conteo rápido integral se basa en los resultados oficiales consignados en las actas de escrutinio y también toma en consideración la calidad del proceso.

Asimismo, la organización señaló que la precisión de este método está respaldada por la experiencia del NDI e Ipsos Perú. El NDI lidera la implementación de la metodología internacional de Verificación de Procesos y Resultados para la Transparencia, aplicada en más de 50 países, e Ipsos Perú ha realizado conteos rápidos en elecciones presidenciales entre 2001 y 2021.

Transparencia difundirá sus hallazgos a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, sin ninguna exclusividad al cierre de la jornada electoral con avances parciales del conteo rápido.