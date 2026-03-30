Rehabilitar los edificios, la primera tarea de los diplomáticos venezolanos en Washington

Este fin de semana Plasencia, representantes diplomáticos venezolano ante Estados Unidos, junto con el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, explicaron en un video en la plataforma X que Venezuela "recuperó" los edificios de la legación diplomática y que éstos serán "rehabilitados" para ponerse al servicio de "todos los venezolanos".

La rehabilitación de los dos principales edificios de la representación diplomática venezolana en Washington, el de la embajada en el emblemático barrio de Georgetown, y el de la residencia, en la llamada "Avenida de las Embajadas", será posible gracias al alivio de sanciones a las misiones diplomáticas venezolanas por parte del Tesoro de Estados Unidos el pasado 24 de marzo.

Según informan fuentes venezolanas a EFE, la primera tarea será rehabilitar edificios que han estado abandonados desde la ruptura total de relaciones entre ambos países en 2019, incluida el gran edificio de cuatro plantas de la embajada y la residencia del embajador, un edificio art déco de 1939, registrado como unas de las construcciones históricas de Washington.

Ambos edificios fueron ocupados durante más de un mes en la primavera de 2019 por activistas de organizaciones de izquierda, en un intento fallido de que el equipo del líder opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoció como presidente encargado de Venezuela, asumiera el control de la embajada.

El denominado "Gobierno interino" de Guaidó administró la misión diplomática hasta su disolución en 2023, cuando el edificio pasó a quedar bajo custodia del Departamento de Estado.

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El Departamento del Tesoro autorizó esta semana mediante una licencia especial que las misiones del Gobierno venezolano puedan realizar pagos por bienes y servicios necesarios para sus operaciones. Además, se permitió a bancos e instituciones financieras abrir cuentas y otorgar créditos a estas representaciones.

Plasencia, el encargado de liderar esta nueva etapa en las relaciones entre Caracas y Washington, es un diplomático de carrera con más de 34 años de experiencia y una de las personas de mayor confianza de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

El diplomático ejerció como canciller entre 2022 y enero de 2023, para posteriormente pasar a ser el embajador en Colombia, donde también tuvo el cometido de rehabilitar las relaciones diplomáticas con el país vecino, rotas desde 2019 y reabiertas con la llegada de Gustavo Petro al poder.

Este lunes, la embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó oficialmente las operaciones, con lo que a falta de la apertura de la embajada venezolana en Washington, ambos países comienzan una nueva relación bilateral tras la detención en enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, para ser juzgado en Nueva York.

El equipo estadounidense encabezado por la embajadora Laura Dogu está actualmente "restaurando el edificio" en Caracas para preparar "el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares", apuntó el Departamento de Estado, que no detalló la fecha prevista para el retorno de dichos servicios.

Una vez reabierta, la embajada venezolana de Georgetown, que desde el exterior muestra las señales de años de abandono y falta de mantenimiento, podría reanudar los esperados servicios consulares a la comunidad venezolana.

Además, esta representación diplomática será clave en la normalización de relaciones con instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).