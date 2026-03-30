Rusia asegura que seguirá suministrando ayuda a Cuba tras llegada de petrolero a la isla

"Por supuesto, Rusia considera su deber no mantenerse al margen y ofrecer la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que "la desesperada situación en la que ahora se encuentran los cubanos no puede, por supuesto, dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en este asunto".

Peskov se congratuló de que el 'Anatoli Kolodkin' arribara a Cuba, el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses.

"En estos momentos el barco espera su descarga en el puerto de Matanzas" a unos 100 kilómetros de La Habana, señala el comunicado del Ministerio de Transportes de Rusia, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, diera el visto bueno a la llegada del suministro de petróleo ruso.

Al respecto, Peskov admitió también que dicha autorización había sido abordada "con antelación" durante los contactos con representantes de la Casa Blanca.

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El diario Financial Times informó a mediados de marzo que Moscú había enviado con destino a la isla caribeña un segundo petrolero 'Sea Horse' con unas 27.000 toneladas de combustible.

Rusia había enviado por última vez petróleo a la isla en febrero de 2025, cuando suministró al régimen castrista 100.000 toneladas de crudo.

Varios barcos rusos pertenecientes a la conocida como 'flota fantasma' han sido apresados en alta mar por guardacostas occidentales.

Según las estimaciones de la prensa, el cargamento de hoy debería servir para satisfacer durante varias semanas las necesidades de la isla caribeña, sumida en una grave crisis energética debido al bloqueo impuesto por Washington.

Las autoridades estadounidenses levantaron por espacio de un mes las sanciones contra el petróleo en tránsito que hubiera partido de su puerto antes del 12 de marzo. Con todo, Washington prohibía dicho suministro en el caso de Cuba, Irán y Corea del Norte.

En cambio, Trump aseguró el domingo que no tiene "ningún problema" con que Cuba reciba crudo ruso, ya que -adujo-: "¡Tienen que sobrevivir!".

"No me molesta (...) tienen un mal régimen, tienen un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa", indicó el mandatario.

Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba, a la que el Kremlin prometió ayuda humanitaria para superar la crisis.

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.