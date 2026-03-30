Ucrania y Bulgaria firman acuerdo de seguridad y tratan la diversificación de rutas de gas

El jefe de Estado ucraniano agradeció a Gyurov la visita y señaló que el acuerdo de seguridad prevé la continuidad del apoyo militar a su país.

Durante la reunión ambos líderes abordaron la producción conjunta en el campo de la defensa, en particular de drones.

"Quiero agradecerle el hecho de que hablamos sobre que Bulgaria utilizará el programa SAFE para dicha coproducción", dijo Zelenski en referencia al programa de la Unión Europea (UE) de compra conjunta de proyectos de defensa entre los Estados miembros.

Gyurov destacó que "la seguridad para Ucrania significa seguridad para Europa en su conjunto y también para Bulgaria".

El primer ministro búlgaro informó sobre la decisión de su gobierno de contribuir al programa PURL (Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania), mediante el cual Ucrania -con ayuda financiera de sus socios- compra desde 2025 a Estados Unidos armas, especialmente misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot.

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Zelenski destacó que PURL es una oportunidad para fortalecer la estrategia de defensa aérea ucraniana antes de la próxima temporada de invierno.

Ambos líderes trataron además la cooperación en el sector energético, en particular el trabajo en el desarrollo del Corredor Vertical de Gas para conectar los mercados de Grecia, Bulgaria, Rumanía, Ucrania y Moldavia, y que también puede abastecer a Hungría y Eslovaquia.

"Para nosotros hoy esto es muy importante, al menos puede ser una alternativa si hay ciertos bloqueos por parte de algunos representantes de Europa en relación con el gas. Este corredor puede permitir que Ucrania reciba alrededor de 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Para nosotros, estas son también garantías de seguridad energética", recalcó Zelenski.