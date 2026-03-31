Convocan a segunda vuelta para elegir gobernadores en cinco regiones de Bolivia

La Sala Plena del TSE aprobó esta jornada, mediante una resolución, la convocatoria a las "Elecciones de Autoridades Departamentales 2026 - Segunda Vuelta y las actividades del calendario electoral" correspondiente, dijo a los medios el presidente de ese organismo, Gustavo Ávila.

"Esta resolución tiene como objetivo primero determinar que en cinco departamentos hasta el momento vamos a asistir a una segunda vuelta electoral", tras las elecciones regionales realizadas el pasado 22 de marzo, indicó el vocal.

Estas cinco regiones son La Paz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni, en las que los candidatos de la alianza Patria, la coalición del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se enfrentarán con postulantes de otras organizaciones políticas.

En La Paz, región donde están las sedes del Gobierno y el Legislativo nacionales, el candidato oficialista Luis Revilla, exalcalde de la ciudad homónima, disputará la gobernación con René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP).

Ávila precisó que en Santa Cruz, la región más poblada del país, "por un error logístico" que hubo en la primera vuelta se repetirá este 5 de abril la votación en 97 mesas en el municipio de San Ignacio de Velasco, resultados que permitirán completar al 100 % el cómputo oficial en ese departamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, aclaró que los resultados de la elección de gobernador en Santa Cruz "también ya se encontrarían consolidados" y que la repetición en las 97 mesas no incidirá en el mismo, pero que por una cuestión legal se debe esperar a que el cómputo se complete para convocar oficialmente a la segunda vuelta.

La información ofrecida por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del TSE el mismo 22 de marzo tras la votación y el cómputo oficial con un 99,71 % de avance muestran una inminente segunda vuelta entre el excandidato vicepresidencial de Libre Juan Pablo Velasco y el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

Velasco fue el compañero de fórmula del expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) en las elecciones generales de 2025 que ganó Paz y la alianza Libre es la principal fuerza opositora en el Parlamento nacional.

"Vamos a esperar al próximo domingo, cuando Santa Cruz cierre su cómputo en la repetición de mesas para convocar de manera inmediata a la segunda vuelta en este departamento", insistió Ávila.

En las elecciones del 22 de marzo, los bolivianos votaron para elegir a más de 5.000 autoridades, entre gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales para el próximo quinquenio.

Al igual que en la elección presidencial, para ganar las gobernaciones en primera vuelta un candidato debe lograr más del 50 % de los votos o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

En primera vuelta fueron elegidos tres gobernadores, René Joaquino, de la Alianza Social, en Potosí; en Pando, Gabriela de Paiva, de Libre, y en Cochabamba, el exsenador Leonardo Loza, afín al expresidente Evo Morales (2006-2019).