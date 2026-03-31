El cómico Carlos Álvarez, tercero en sondeo, encara ataques en debate presidencial de Perú

A menos de dos semanas de los comicios y con la educación y el empleo como temas de debate en esta segunda semana, los candidatos plantearon incrementar las becas de estudios superiores para jóvenes, internet gratuito, reducir la informalidad laboral y mejorar sueldos y pensiones de trabajadores.

El primer lance de Álvarez, una figura de la comedia televisiva muy conocida en Perú por imitar a políticos desde los años 90, llegó con Yohny Lescano (Cooperación Popular), de centroizquierda, cuando éste le dijo que no iba a tolerar que "un telonero de (Alberto) Fujimori venga a dar clases de moral", en referencia a sus apariciones junto al expresidente que gobernó entre 1990-2000.

Álvarez recriminó a Lescano haber sido a su vez "telonero" del expresidente Pedro Castillo al acusarle de haber intentado ser contratado por su administración.

Recalcó que los peruanos quieren paz y que a pesar de haber recibido "muchos ataques", por no haber "pasado por la universidad", no se ha rendido y seguirá "adelante".

También el candidato derechista Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) recriminó a Álvarez que se presente como alguien nuevo sin vinculación anterior con la política y éste le felicitó por su imitación del expresidente Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011), al que procedió a imitar durante unos segundos.

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Lescano también se enfentó al derechista Carlos Espá (Sí Creo), al que calificó de haber sido "el sobón de ese dictador (Fujimori)", y el periodista -ahora candidato- le rebatió al excongresista con que era "momento de jubilarse", tras su prolongado paso por el Parlamento peruano.

Uno de los choques más fuertes lo protagonizaron Enrique Valderrama, candidato del Partido Aprista Peruano, del difunto expresidente Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011), y Fernando 'Popy' Olivera, archirrival del exmandtario y líder aprista.

Valderrama se ensañó con Olivera buscando vengar a García del furibundo ataque que este le lanzó en el debate de 2016. Le dijo que "encarna la corrupción en el gobierno de su jefe", en alusión a los ministerios que ejerció en la gestión de Alejandro Toledo (2001-2006), sentenciado por lavado de activos.

Por su parte, Olivera, del Frente de la Esperanza, declaró que "cuando el pueblo sabe, no lo engaña nadie, no lo engaña una japonesa (en referencia a Keiko Fujimori), no lo engaña un mitómano miserable, no lo engaña un charlatancito", en alusión a otros postulantes para los comicios generales del 12 de abril.

Olivera denunció haber sido escupido, agredido y robado por un grupo de seguidores del Partido Aprista a su llegada al debate, donde golpearon su automóvil porque "el sistema de corrupción sabe que está agonizando".

Con 35 candidatos presidenciales en contienda, el debate presidencial de las elecciones de Perú se realiza a lo largo de seis días, en sesiones de dos horas y media, y con grupos de entre once y doce aspirantes por jornada, cuya composición se ha determinado por un sorteo previo.

En esta jornada también intervinieron Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde), George Forsyth (Somos Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Walter Chirinos (PRIN), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Ronald Atencio (Venceremos).

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para escoger al siguiente presidente o presidenta, tras haber tenido ocho mandatarios en menos de diez años.