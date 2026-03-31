Irán ejecuta a otros dos presos en el segundo día consecutivo de ahorcamientos

“Dos terroristas armados del hipócrita grupo y elementos enemigos fueron ejecutados”, informó la agencia Mizan del Poder Judicial.

Los ejecutados son Babak Alipour and Pouya Ghabadi y el grupo al que hace referencia Mizan es la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), considerada terrorista por Teherán.

ONGs opositoras con sede fuera de Irán denunciaron los ahorcamientos y clasificaron a Alipour y Ghabadi como presos políticos.

Ayer fueron ejecutados Akbar Daneshvarkar y Mohamad Tagavi Sangdeh por el mismo delito de rebelión armada y pertenecer al MEK.

Las autoridades iraníes ejecutaron el 19 de marzo a los tres primeros presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente mataron a dos agentes de seguridad.

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Irán es uno de los principales países del mundo en número de ejecuciones y en 2025 ahorcó a 1.500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50 % de ahorcados respecto al año anterior.