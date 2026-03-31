Israel cifra en 850 los miembros de Hizbulá muertos en Líbano, con 1.250 fallecidos

"Hemos eliminado a más de 850 terroristas de Hizbulá. De ellos, 230 de la Fuerza Radwan (el cuerpo de élite de la organización)", dijo durante una videoconferencia ante los medios el portavoz castrense Nadav Shoshani.

El Ministerio de Salud libanés elevó el lunes a 1.247 los muertos en el país por ataques israelíes, entre ellos 124 niños. En los últimos días Israel ha bombardeado hasta en tres ocasiones de forma deliberada ambulancias y centros médicos, matando a al menos 52 personas.

Otro ataque en el sur del Líbano mató recientemente a los periodistas Ali Shaib y Fatima y Mohamed Fatuni. Mientras que el Ejército israelí ha asegurado que el primero pertenecía a Hizbulá sin publicar pruebas verificables, aún no se ha pronunciado sobre los dos últimos.

El portavoz aseguró que el grupo chií ha disparado contra Israel hasta 5.000 municiones, entre drones, y misiles, que han matado hasta el momento a dos civiles israelíes en el norte del país.

Además, diez soldados han muerto en la operación terrestre en el sur del Líbano desde que Israel profundizó su invasión del sur del país hace un mes. Los últimos cuatro, anunciados este martes.

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Hasta el momento, cinco divisiones del Ejército operan en el sur del Líbano, según el diario The Times of Israel: la 162 hace incursiones y la 146 tiene una posición defensiva en el área occidental; la 91 y la 36 mantienen ofensivas en la parte oriental y la 210 está posicionada en el Monte Dov (en la frontera entre los Altos del Golán sirios, ocupados, y el Líbano).

Una sexta, la 98 se prepara para desplegarse en el país vecino en el marco de la expansión anunciada por el Gobierno israelí de la "zona de seguridad" en el sur del Líbano, en referencia al territorio que ocupa militarmente para las operaciones de las tropas.

"En muchos casos actuamos en zonas fronterizas, pero en algunos casos llevamos a cabo redadas y operaciones selectivas en otras aldeas", aseguró el portavoz.