La Bolsa de París repunta el 0,57 %, a pesar de la incertidumbre en Oriente Medio

La plaza parisina se quedó en los 7.816,94 puntos, con 32 valores en alzo y ocho, a la baja. El CAC-40 encadena así dos subidas consecutivas. Durante el mes de marzo, el indicador se ha contraído 3,5 %.
La consultora Capgemini y el fabricante de semiconductores STMicroelectronics mejoraron el 2,68 % y el 2,47 %, respectivamente. El gestor de varios bolsas europeas, Euronext, avanzó el 2,44 %.
Encabezaron las pérdidas de la empresa de certificación Bureau Veritas (-2,80 %) y la de bebidas espirituosas Pernod Ricard (-2,76 %).