Lula realiza una amplia reforma de Gobierno con miras a las elecciones de octubre

A seis meses de los comicios legislativos y presidenciales, Lula agradeció el trabajo de los ministros salientes y reivindicó las labores del Gobierno durante los últimos tres años y medio, en una reunión celebrada en el Palacio presidencial de Brasilia.

"Tengan orgullo de decir lo que hicieron y cómo contribuyeron a que el país volviese a la normalidad", declaró el líder progresista antes de criticar la gestión de su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Lula añadió que, si bien la situación actual "no es esplendorosa", es "infinitamente mejor" que la que dejó Bolsonaro, cuando algunos Ministerios perdieron cientos de funcionarios por los recortes.

Entre los altos cargos que dejan el Gobierno figuran pesos pesados como el responsable de la Casa Civil, Rui Costa, y la de la cartera de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, que se presentan al Senado por el Partido de los Trabajadores.

Lula busca ampliar la presencia de parlamentarios afines en la Cámara alta, que cumple tareas de gran importancia como la aprobación de los nombres propuestos por el presidente para ser magistrados de la Corte Suprema.

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El exministro de Hacienda Fernando Haddad, otro político de la máxima confianza de Lula, ya renunció a su cartera recientemente para ser candidato a gobernador del estado de São Paulo, el más poblado del país y clave para las aspiraciones del mandatario para la reelección.

Por otra parte, el vicepresidente Geraldo Alckmin se mantendrá como número dos del Estado brasileño y buscará repetir cargo en los próximos comicios, según confirmó hoy el mandatario.

Con la excepción del presidente y del vicepresidente, la ley obliga a que los integrantes del Ejecutivo que quieran disputar unas elecciones dejen sus puestos seis meses antes de los comicios, es decir hasta este sábado, para evitar abusos de poder.

Pese a los cambios, Lula descartó que la salida de ministros conlleve alteraciones profundas y afirmó que "no hay nuevo programa de Gobierno".

"La máquina ya está funcionado (...); la obligación de quien se queda es concluir (proyectos)", declaró.

En este momento, Lula tiene como principal rival para las elecciones al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, y las últimas encuestas apuntan a un empate entre ambos.

Además, el gobernador de Goiás, el derechista Ronaldo Caiado, lanzó el lunes su candidatura presidencial, que presentó como una alternativa a la polarización entre los polos capitaneados por Lula y Bolsonaro.