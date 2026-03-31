Se elevan a 1.268 los muertos y a 3.750 los heridos por los ataques de Israel en el Líbano

Según los últimos datos difundidos por esa oficina, parte del Ministerio de Sanidad Pública del Líbano, entre el total de 1.268 fallecidos desde el inicio de las hostilidades el 2 de marzo hay 125 niños, al tiempo que los 3.750 heridos incluyen también a 423 menores.

Además de los 21 muertos, en las últimas 24 horas otras 70 personas han resultado heridas en diferentes regiones del país.

Entre los bombardeos ocurridos este martes, estuvieron una nueva oleada de ataques contra los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye y una poco común orden de evacuación para un edificio ubicado en la carretera que lleva al aeropuerto capitalino, el único del país.

Desde el pasado 2 de marzo, el Estado judío mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, un nuevo conflicto que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.

Además, el Ejército israelí está enzarzado en intensos combates con el grupo chií Hizbulá en varios puntos del sur del Líbano, donde amenaza con establecer una zona de amortiguación que extienda desde la frontera de facto hasta el río Litani.