Van Morrison, Sting o Guitarricadelafuente, entre las estrellas del Montreux 2026

Morrison cerrará el festival el día 18 junto a otra leyenda del blues, James Taylor, mientras que el concierto inaugural estará a cargo de la británica RAYE.

El festival, cuyos principales conciertos regresan al Auditorio Stravinski después de dos ediciones en las que se ofrecieron al aire libre debido a obras de remodelación, también contará con estrellas como Nick Cave & The Bad Seeds, Zara Larsson, Deep Purple, Lewis Capaldi o el rapero italiano Jovanotti.

La cita musical, que celebrará su edición número 60, busca este año "reflejar unas tendencias musicales cada vez más abiertas y globales", con 22 países de todos los continentes representados en el cartel, incluidos Japón, Sudáfrica, Brasil, Canadá, Portugal o Nueva Zelanda.

Por Montreux, uno de los festivales de jazz, rock y pop más importantes de Europa, han pasado desde su primera edición en 1967 centenares de estrellas como Led Zeppelin, Pink Floyd, Frank Zappa, Camarón de la Isla o Eric Clapton, entre muchos otros.