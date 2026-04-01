Canadá dice que la ley de pena de muerte israelí ataca "sistemáticamente" a los palestinos

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, expresó la oposición del país norteamericano en un mensaje en sus redes sociales en el que expresó la preocupación de Ottawa por la nueva ley que "en la práctica, sistemáticamente ataca a los palestinos".

"Esta ley discriminatoria se suma a una creciente lista de acciones que permiten la violencia ilegal de los colonos mientras deshumanizan al pueblo palestino. Canadá se opone inequívocamente a su aplicación. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y el movimiento mundial para abolir la pena de muerte", añadió Anand.

La nueva ley aprobada por el Knéset (Parlamento) israelí ha provocado un amplio rechazo de la comunidad internacional. La Unión Europea (UE) afirmó hoy que es "un paso atrás" mientras que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, la condenó y dijo que su aplicación a los residentes de ese territorio palestino ocupado "constituiría un crimen de guerra".

Solo Estados Unidos ha expresado su apoyo a Israel.

La oposición de Anand a la nueva ley es la segunda condena que Canadá emitió este martes contra Israel.

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó hoy como "invasión ilegal" la incursión militar de Israel en el sur del Líbano y solicitó un alto el fuego.

Históricamente Canadá ha sido uno de los aliados más estrechos de Israel. Pero en los últimos años, el país norteamericano ha adoptado una posición más crítica, especialmente tras la invasión israelí de la Franja de Gaza que ha causado la muerte a más de 75.000 palestinos.

En septiembre de 2025, Canadá reconoció oficialmente al Estado de Palestina. Entonces, Carney justificó la medida porque "el actual gobierno israelí trabaja de manera metódica para impedir que llegue a establecerse un Estado palestino" con "una política implacable de expansión de asentamientos en Cisjordania" y la invasión de la Franja de Gaza.