Derrame de crudo en México afecta 933 kilómetros de costa de Tabasco a Tamaulipas

En un comunicado, la Red Corredor Arrecifal del golfo de México exigió acciones de atención integral al derrame, así como la suspensión de las actividades de exploración y explotación petrolera en la cuenca como medida preventiva.

Además, dijo que las comunidades ya "evidencian primeras afectaciones a su salud" debido al consumo de productos del mar con el incremento en problemas gastrointestinales, así como denuncian las afectaciones socioeconómicas y la falta de acciones de limpieza e indemnización por las pérdidas.

También señaló que las autoridades "no han presentado una evaluación coherente ni completa sobre el derrame, por lo que aún no se identifica, responsabiliza ni sanciona a los causantes de este grave problema" que continúa afectando a los ecosistemas marinos y las comunidades costeras.

La Red recordó que desde inicios de marzo, lleva a cabo una revisión comunitaria de la presencia de chapopote, un derivado del petróleo crudo y a través de un mapa interactivo, han documentado un total de 96 sitios con reportes ciudadanos.

De los 96 sitios registrados, acusó, 54 se reportan sin atención, en 14 sitios la limpieza ha sido realizada por las comunidades con sus propios medios, en 20 casos se ha llevado a cabo la limpieza por las comunidades en colaboración con autoridades y únicamente ocho sitios han sido atendidos por Petróleos Mexicano (Pemex).

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Los recorridos más recientes en playas, dijo la ONG, "muestran que el hidrocarburo sigue arribando en varios sitios, lo que exige mayores esfuerzos de limpieza tanto por parte de las comunidades como de las autoridades".

Incluso, dijo, "persisten reportes sobre la presencia de hidrocarburo en el mar, como una mancha considerable documentada por pescadores cerca del Faro de Santiaguillo, en la zona centro de Veracruz".

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, aseguró este martes, tras casi un mes del derrame de hidrocarburo en el golfo de México, que en el Sistema Arrecifal de Veracruz "no hay rastros de hidrocarburo".

El pasado jueves, autoridades del Gobierno mexicano atribuyeron la contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México a tres fuentes: el vertimiento ilegal de un buque y dos emanaciones naturales, que afectan las costas de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Mientras que el pasado viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que las playas del golfo de México ya están limpias tras el trabajo "permanente" de las autoridades, al tiempo que señaló que su Gobierno está en contacto con las personas afectadas para poder resarcir el daño generado por este caso de contaminación.

En un comunicado, la Semarnat apuntó este martes que al corte del 30 de marzo, se han recolectado 785 toneladas de hidrocarburo en playas y poco más de 40 toneladas en el mar, con atención en más de 630 kilómetros de litoral.

Mientras que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) señaló que mantiene una investigación para determinar el origen del hidrocarburo, y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos ambientales.

Hace una semana, a partir de imágenes satelitales, organizaciones ambientalistas denunciaron que el derrame de hidrocarburo inició entre el 11 y el 17 de febrero en aguas del estado de Campeche, sureste del país.