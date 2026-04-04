Argentina: hallan muerto a un enfermero e incautan más de 100 ampollas de fentanilo

Un enfermero de 44 años, identificado como Eduardo Bentancourt, fue hallado sin vida este viernes en un departamento del barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires. Durante el procedimiento, la Policía de la Ciudad incautó un cargamento de 112 ampollas de diversas drogas, incluyendo sustancias críticas como fentanilo y propofol, según informó el diario argentino Clarín.

Bentancourt, oriundo de Gualeguaychú, se había mudado a la capital argentina hace apenas un mes en busca de oportunidades laborales.

El hallazgo se produjo luego de que su hermana denunciara la falta de contacto con él desde el pasado lunes. Al ingresar a la vivienda, ubicada en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, los agentes encontraron al hombre sentado en una silla, sin signos vitales y con rastros de sangre en la boca.

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Evidencias en la escena

De acuerdo con los reportes de las fuentes policiales el examen preliminar del cuerpo reveló una lesión en el antebrazo derecho compatible con una punción venosa. En el sitio también se hallaron guantes de látex, una jeringa y agujas utilizadas, además de ampollas abiertas de midazolam y fentanilo.

Lo que más llamó la atención de los peritos de la Unidad Criminalística Móvil fue el hallazgo de una caja que contenía más de un centenar de ampollas sin utilizar de diversas drogas, entre ellas:

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Anestésicos y sedantes: propofol, fentanilo, midazolam, lidocaína y clonazepam.

Otros fármacos: adrenalina, dexametasona, diclofenac, diazepam y penicilina.

Antecedentes y líneas de investigación

La causa fue caratulada preventivamente como “averiguación de causales de muerte” por el fiscal Alberto Vasser, a la espera de los resultados de la autopsia.

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Un dato que genera alerta en las autoridades locales es la proximidad geográfica (apenas cinco cuadras) con el lugar donde, en febrero pasado, fue hallado muerto el anestesista Alejandro Zalazar bajo circunstancias similares. Aquel caso inició una investigación sobre el robo de anestésicos en centros médicos y las denominadas “propofest” (fiestas de consumo de fármacos), por lo que ahora se busca determinar si existe una conexión entre ambos hechos y cuál era el origen de las sustancias halladas en poder de Bentancourt.

Fuente: Clarín.