El candidato Carlos Álvarez afirma que se debe respetar "la voluntad popular" en Perú

"Las encuestas son las encuestas", remarcó el candidato a periodistas que lo interrogaron sobre los últimos sondeos, tras lo cual remarcó que "el pueblo se va a expresar" el siguiente domingo.

"Los peruanos dirán quién pasa o no a la segunda vuelta, quiénes se quedan y quién no, y hay que respetar la voluntad popular", añadió.

Un sondeo y un simulacro de votación realizados por la empresa privada Ipsos y publicados este sábado por el diario Perú21, señalaron que Álvarez ha superado en las preferencias electorales al exalcalde de Lima y empresario ultraconservador Rafael López Aliaga y se mantiene tan solo por detrás de Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Álvarez, un popular cómico que es candidato por el partido derechista País para Todos, dijo, al respecto, que los debates que se realizaron durante las dos últimas semanas en su país le permitieron exponer sus ideas y su proyecto de gobierno.

Además, comentó que en su país todos deben "trabajar unidos" para enfrentar grandes problemas nacionales, como el embate de la delincuencia y el crimen organizado.

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"Tenemos que trabajar unidos, como un solo puño, porque lo importante es dar una opción seria al país", declaró durante una actividad proselitista realizada en el popular distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El candidato consideró, de igual manera, que el enfrentamiento de "unos a otros" entre los peruanos ha permitido el incremento de problemas como la criminalidad.

"Mira a lo que nos ha llevado esta situación, la delincuencia hace lo que quiere, como nos ve separados, divididos, enfrentados, han convertido al Perú en su chacra, estamos a un paso de ser como Sinaloa (en México)", sostuvo.

El simulacro de votación realizado por Ipsos indicó que Álvarez obtiene un 9 % de preferencias, con lo que desplazó a López Aliaga, que recibe un 8,1 %, mientras que Fujimori se mantiene primera con un 13,7 % de los votos en el simulacro.

Al contar los votos válidos emitidos, tal como hará el jurado electoral sin incluir los blancos o anulados, la votación por Fujimori sube al 18,6 %, Álvarez se consolida segundo, con un 12,1 %, y López Aliaga recibe un 10,9 %.

A los comicios generales han sido convocados más de 27 millones de peruanos para renovar a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, lo que implica la Presidencia y sus dos vicepresidencias, sesenta senadores, 130 diputados y cinco representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados, programada para el domingo 7 de junio.