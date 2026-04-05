Al menos 14 muertos y diez heridos por inundaciones en Angola

El municipio de Catumbela fue el más afectado, con diez fallecidos y cinco heridos, según indicó el portavoz del Servicio de Protección Civil y de Bomberos, David Candele, en declaraciones a medios locales.

Otros dos muertos, un herido y un desaparecido fueron notificados en el municipio de Lobito, y dos defunciones se produjeron en el municipio de Navegantes.

Candele también confirmó la destrucción de 46 casas, mientras que otras 19 resultaron dañadas. Algunas carreteras y barrios resultaron completamente inundados.

Las autoridades advirtieron de que los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias continuarán a lo largo del domingo.