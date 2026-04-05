Al menos ocho muertos en un choque entre un autobús y un camión en el oeste de Honduras

"Hay ocho personas fallecidas, cinco de ellas atrapadas" en el autobús, afirmó a periodistas el jefe del Cuerpo de Bomberos del municipio de Quimistan (Santa Bárbara), Adalberto Romero.

El accidente se produjo, por causas aún desconocidas, en el sector conocido como la cuesta de Los Limones, señaló Romero.

Según el informe preliminar de los bomberos, entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del vehículo de carga, que transportaba cianuro.

Agentes de la Policía Nacional, el Ejército, la Cruz Roja Hondureña y el Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados a un hospital estatal de Quimistan, donde permanecen bajo atención médica.

En el momento del impacto, los lesionados viajaban en el autobús, que aparentemente regresaba de una excursión en Guatemala, según las autoridades hondureñas.

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Los accidentes de tráfico representan la segunda causa de muertes violentas en Honduras, con un promedio de cinco fallecidos por día, según cifras oficiales.

En lo que va de la Semana Santa, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) contabiliza al menos 43 víctimas mortales, incluidos los ocho de este domingo, en unos 275 siniestros viales.

Entre las principales causas de estos hechos, según las autoridades, figuran el exceso de velocidad, la imprudencia de peatones, la distracción al volante, el irrespeto a las señales de tránsito, fallas mecánicas y el consumo de alcohol.