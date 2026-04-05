El Nikkei crece un 0,7 % por las tecnológicas y a pesar de la guerra en Oriente Medio

Diez minutos después del comienzo de las operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba un 0,72 %, o 380,07 puntos, hasta las 53.503,56 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 0,29 %, o 10,75 puntos, hasta 3.655,94 enteros.

En semiconductores, la firma Advantest subía más de un 2 %, mientras Tokyo Electron avanzaba un 0,3 % y Disco sumaba un 1,8 %.

Además, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, avanzaba un 1,8 %.

En automóviles, el fabricante Toyota, la empresa de mayor capitalización local, crecía casi un 0,5 %, aunque su rival Nissan perdía cerca de un 0,3 % y Honda bajaba un leve 0,08 %.

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El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony caía además casi un 0,3 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, subía alrededor de un 0,6 %, la empresa de videojuegos Nintendo avanzaba un 0,75 % y la naviera Mitsui O.S.K. Lines crecía más de un 0,5 %.