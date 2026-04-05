Mundo
05 de abril de 2026 - 23:46

Irán amenaza con represalia “mucho más devastadora” si objetivos civiles son atacados

Imagen difundida este domingo por la agencia iraní Tasnim, que según afirma la misma agencia, muestra los restos de dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C130 del Ejército de EE.UU derribados.
Imagen difundida este domingo por la agencia iraní Tasnim, que según afirma la misma agencia, muestra los restos de dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C130 del Ejército de EE.UU derribados.Tasnim News

Irán advirtió que intensificará sus represalias con ataques “mucho más devastadores” si se producen ofensivas contra objetivos civiles en su territorio, en medio de una creciente tensión con Estados Unidos tras amenazas del presidente Donald Trump sobre infraestructura estratégica vinculada al estrecho de Ormuz.

Por ABC Color

El mando militar central de Irán amenazó el lunes con una represalia “mucho más devastadora” si sus adversarios atacan objetivos civiles en su territorio.

“Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las siguientes fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas”, declaró un portavoz del mando central en un comunicado divulgado en Telegram por la red estatal IRIB.

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La advertencia se dio a conocer luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir la infraestructura civil iraní si no reabre el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el mercado petrolero.