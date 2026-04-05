Irán ejecuta a otros dos condenados por participar en las protestas de enero

“Fueron ahorcados tras la revisión del caso y la confirmación de la sentencia definitiva en el Tribunal Supremo”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Los ejecutados, identificados como Mohammadamin Biglari y Shahin Vahedparast, fueron acusados de atacar la noche del 8 de enero una instalación militar, incendiarla e intentar acceder a un arsenal con el objetivo de sustraer armas.

Según el expediente judicial ambos formaban parte de un grupo que, durante los “disturbios”, trató de infiltrarse en instalaciones sensibles como comisarías y bases de la milicia ideológica Basij.

En el momento del ataque, el centro militar contenía 20 fusiles Kalashnikov y 1.800 cartuchos de munición, entre otros materiales, que los supuestos atacantes no pudieron sacar del arsenal.

El tribunal consideró probados los cargos basándose en informes de inteligencia, confesiones de los acusados, grabaciones del ataque y su detención en el lugar de los hechos.

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Irán sostiene que los acusados actuaron en coordinación con “enemigos” del país, incluidos Estados Unidos e Israel, una acusación que suele emplear en casos relacionados con la seguridad nacional.

La ejecución se produce en un contexto de tensión interna y regional, en el que las autoridades iraníes han endurecido su respuesta frente a protestas y acciones consideradas como amenazas a la seguridad del Estado.

Con estas ejecuciones, Irán ha ahorcado hasta ahora a seis personas condenadas por su participación en las protestas de enero.

Las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica, fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el balance oficial.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EE. UU., elevan esa cifra a más de 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo y, en 2025, ahorcó a 1.500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50 % respecto al año anterior.