Al menos dos israelíes muertos tras el impacto directo de un misil iraní en Haifa

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron a EFE que se trató de un impacto directo de un proyectil iraní, y el Canal 12 israelí reportó que portaba una ojiva de 450 kilogramos.

"Tras intensas labores que se prolongaron durante toda la noche y hasta la madrugada, equipos reforzados de bomberos de Haifa (...) localizaron a dos personas sin vida atrapadas bajo los escombros", recoge un comunicado publicado en los canales del Cuerpo.

La nota informa de que las labores de rescate, realizadas junto a equipos de la unidad especial de rescate israelí Lehava y tropas del Comando del Frente Interno (unidad militar encargada de garantizar la seguridad de la población civil), continúan para intentar llegar hasta otras dos personas incomunicadas.

El servicio de emergencias israelí Maguen David Adom (MDA) informó de que el impacto causó además al menos diez heridos, entre ellos un hombre de 82 años en estado grave. También sufrió heridas leves un bebé de 10 meses con una lesión en la cabeza.

Irán lanzó desde la pasada medianoche cuatro nuevas andanadas de misiles contra distintos puntos de Israel, incluido un segundo ataque a Haifa.

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Según el servicio de emergencias Maguen David Adom (MDA), los ataques dejaron una mujer de 34 años en estado grave en Petah Tikva (centro de Israel), además de heridos leves: un hombre de 30 años en Tel Aviv y otras cuatro personas en Haifa.

La represalia iraní contra territorio israelí ha matado, contando dos muertos por Hizbulá, a un total de 20 personas. Además, cuatro mujeres palestinas fallecieron tras el impacto de un impacto iraní en Cisjordania ocupada, donde no hay refugios ni sirenas.