Catar reprocha a Irán su falta de consideración por la seguridad del Golfo por los ataques

En una llamada que recibió Abdulrahmán de Araqchí, el también jefe de la diplomacia catarí expresó la condena de su país ante el "continuo ataque iraní contra Catar y los países de la región", según un comunicado de Exteriores de Catar, al tiempo que subrayó que esta escalada "hacia países que se han mantenido al margen de la guerra constituye una temeraria falta de consideración por la seguridad de la región y una actitud irresponsable".

Hizo hincapié en que atacar "infraestructuras civiles y las capacidades de los pueblos es un comportamiento rechazado y condenado por cualquier parte bajo cualquier circunstancia".

Por ello, el responsable catarí llamó a que todas las partes respeten el derecho internacional y eviten que los pueblos "sufran las consecuencias de los conflictos".

Insistió en que una "solución diplomática integral y permanente sigue siendo la única opción para resolver la crisis".

La relación entre Catar e Irán atraviesa su momento más crítico a raíz de la guerra, dado que Doha ha denunciado repetidos ataques contra su territorio, incluida la base aérea de Al Udeid -la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio-, así como contra infraestructuras energéticas estratégicas como la refinería de Ras Laffan y un petrolero de QatarEnergy en aguas territoriales cataríes.

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En el marco de esta escalada, Catar también ha declarado 'persona non grata' a agregados militares iraníes.