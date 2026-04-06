El brent avanza un leve 0,70 % mientras se mantiene el ultimátum de Trump a Irán

Según datos de mercado recogidos por EFE a las 7:15 horas (5:15 GMT), el brent sube ese 0,70 %, hasta los 109,73 dólares por barril, en el mercado de futuros de Londres.

Y ello mientras Trump ha lanzado un nuevo ultimátum para que Irán abra el paso a los barcos en el estrecho de Ormuz o de lo contrario atacará las centrales eléctricas y los puentes del país.

Trump anunció este domingo que ofrecerá una conferencia de prensa acompañado de militares en la Casa Blanca, en la que se espera que amplíe detalles sobre el citado ultimátum.

En este contexto, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo aumentar su producción de petróleo en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo, un paso simbólico pues la aplicación del incremento no será posible mientras siga la guerra en Irán y bloqueado el estrecho de Ormuz.

La decisión fue adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

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Los ocho países "expresaron su preocupación por los ataques a la infraestructura energética, señalando que la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro".

Mientras sube ligeramente el brent -en marzo acumuló una revalorización del 63 %, su mayor incremento mensual desde al menos 1988-, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza este lunes con una leve caída del 0,25 % antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos, hasta los 111,26 dólares por barril.