El presidente de Botsuana viaja a España y Francia para reunirse con Sánchez y Macron

Boko llega este lunes a Francia para participar al día siguiente en la reunión de alto nivel 'One Health Summit', organizada por Francia en la ciudad de Lyon en el contexto del G7, concretamente en el panel de 'Gobernanza, Ciencia y Finanzas', publicó la Presidencia botsuana en su cuenta de la red social X.

"La intervención del Presidente destacará, entre otros temas, el marco político de 'One Health' de Botsuana, incluyendo el papel central que desempeña en la promoción de la seguridad sanitaria, la resiliencia económica y el desarrollo sostenible", reza el comunicado.

En el marco de este encuentro, Boko tendrá una reunión bilateral con Macron, y mantendrá un encuentro con líderes empresariales.

Tras su estancia en Francia, Boko viajará a España el 9 de abril, donde tendrá una reunión bilateral con Sánchez.

Además, impulsará una campaña de diplomacia económica de Botsuana en apoyo a la agenda nacional de revitalización y diversificación económica.

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Durante su viaje, Boko estará acompañado del ministro de Exteriores, Phenyo Butale, el ministro de Salud, Stephen Modise, y el ministro interino de Tierras y Agricultura, Edwin Dikoloti, entre otros altos funcionarios gubernamentales.