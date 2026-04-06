Estudian rescatar con un catamarán a la ballena varada en la costa alemana del Báltico

Para la recuperación cuidadosa de la ballena, se introducirían correas de hasta un metro de ancho por debajo del cuerpo de la misma con extrema precaución y posteriormente, el mamífero marino podría colocarse sobre una red especial y asegurarse para su transporte, según detalló a los medios Backhaus.

Conforme a un portavoz del ministerio, el traslado del catamarán desde Dinamarca tardaría aproximadamente dos días, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Sin embargo, un requisito indispensable para esta compleja operación es un informe médico que deberá estar disponible a más tardar el martes.

Los especialistas deberán certificar en él si el animal, ya muy debilitado, tiene realmente alguna posibilidad de sobrevivir al largo traslado.

El ministro subrayó de nuevo el estado de salud extremadamente crítico de la ballena y rechazó con firmeza las acusaciones de inacción por parte de la opinión pública.

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Las autoridades, afirmó, buscan soluciones incansablemente cada día, siempre poniendo el bienestar del animal como máxima prioridad.

Para evaluar con precisión la situación y garantizar la seguridad jurídica necesaria para el rescate, ya se ha recopilado una gran cantidad de datos, aseguró.

El miércoles pasado las autoridades decidieron abandonar todos los intentos de rescate tras varios intentos infructuosos de animar a la ballena a liberarse sola.

Los expertos adelantaban que era mejor dejar tranquilo al débil mamífero marino, que posiblemente morirá en la bahía, recalcaron.

La ballena logró liberarse por primera vez por sus propios medios hace más de una semana, después de que equipos de rescate excavaron con una draga un canal en el banco de arena en el que estaba atrapada inicialmente en la bahía de la ciudad alemana de Lübeck, en el estado federado de Schleswig-Holstein.

No obstante, el cetáceo, de 12,35 metros de largo, 3,20 de ancho y 1,60 de alto, volvió a quedar varado el martes pasado en la bahía de Wismar, en Mecklemburgo-Antepomerania, donde a pesar de lograr liberarse, nunca llegó a abandonar la costa hacia aguas profundas.