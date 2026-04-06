Jerez refuerza seguridad del MotoGP 2026 con más tecnología y un despliegue anticipado

El dispositivo contará además con cerca de 2.750 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según han informado ambas administraciones, y mantiene en líneas generales el modelo aplicado en 2025 tras su eficacia en movilidad y seguridad para un evento que se celebrará del 24 al 26 de abril en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y la delegada de la Junta en la provincia, Mercedes Colombo, han copresidido la reunión de coordinación del operativo.

Flores ha señalado que se prevé la venta de las 90.000 entradas disponibles, lo que, junto al movimiento de aficionados por la provincia, refuerza la necesidad de coordinación entre administraciones. En este sentido, ha destacado la participación de cuatro ministerios —Interior, Transportes y Movilidad Sostenible, Defensa y Política Territorial— en el dispositivo.

La subdelegada ha apelado a la prudencia y al comportamiento responsable de los asistentes para que el evento continúe consolidándose como una cita internacional segura, al tiempo que ha agradecido la labor de los agentes y técnicos implicados.

Por su parte, Colombo ha subrayado que la Junta movilizará alrededor de un millar de efectivos a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía, con un modelo basado en la integración de recursos y la anticipación. Asimismo, ha destacado el uso de tecnología avanzada como drones, sistemas de control de aforos, cámaras conectadas y la Red Digital de Emergencias (REJA).

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El dispositivo sanitario contará con planes específicos de respuesta y refuerzo de medios terrestres y aéreos, mientras que en materia de tráfico se ha diseñado una planificación para garantizar la fluidez en los accesos.

Entre las novedades de esta edición figura también la cooperación internacional, con la participación de agentes de la Guardia Nacional Republicana portuguesa, la Gendarmería francesa y una delegación de Senegal.

La Guardia Civil desplegará unos 1.900 efectivos, incluidos agentes de Tráfico, con apoyo de helicópteros, drones y unidades especializadas, mientras que la Policía Nacional contará con más de 835 agentes y se coordinará con policías locales de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar.

El operativo incluye además medidas de ciberseguridad para detectar la reventa ilegal de entradas y el uso de tecnología satelital para garantizar las comunicaciones. También se habilitará la posibilidad de interponer denuncias in situ mediante dispositivos móviles.

En el ámbito preventivo, se reforzará la vigilancia para evitar exhibiciones ilegales de motocicletas en zonas urbanas y se habilitarán espacios seguros como los denominados Puntos Violeta.

La Dirección General de Tráfico activará su centro de gestión en Andalucía Occidental para facilitar los desplazamientos, mientras que la Unidad de Carreteras del Estado ultima trabajos de mantenimiento en los accesos al circuito.

El encuentro de coordinación se ha celebrado en el Centro de Formación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.