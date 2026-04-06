Kast inicia visita a Argentina con cancelación de ofrenda a San martin por el mal tiempo

En su primera visita oficial al exterior, el presidente de Chile aterrizó el domingo por la noche junto a una delegación integrada por tres ministros y un representante del partido Unión Democrática Independiente (UDI), y fue recibido con honores militares.

El viaje sigue la tradición de elegir a Argentina como destino inicial de cada nuevo mandatario y está marcado por la frustrada detención el pasado jueves en Buenos Aires del exguerrillero Galvarino Apablaza, cuya extradición solicitó Chile por su presunta participación en el asesinato en 1991 del senador de la UDI Jaime Guzmán.

"Ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la Justicia. Nos acompaña el secretario general de la UDI, que podrá hablar con el abogado del Estado chileno (Gustavo Gené). Si ahora se da a la fuga creo que el mundo sabrá quién es quién", dijo Kast el domingo a los periodistas que viajaron con él.

"Cada día queda más claro que el señor Apablaza va a tener que enfrentar la Justicia. Haremos todas las gestiones con el gobierno argentino para lograr su extradición", añadió.

Kast y el presidente argentino, Javier Milei, mantendrán este lunes un encuentro bilateral, tras el diálogo que sostuvieron en marzo en la cumbre 'Escudo de las Américas', organizada por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

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La visita tiene como objetivo fortalecer la cooperación económica, energética y judicial, así como coordinar posiciones sobre temas regionales e internacionales.

La extradición de Apablaza, quien lleva refugiado en Argentina desde hace décadas, es una de las promesas que hizo Kast antes de ser investido y es un asunto que ya habría tratado con Milei, quien le había mostrado su compromiso de colaborar en esta cuesión.

La familia Kast tenía una estrecha relación política y familiar con el político ultraconservador y fundador de la UDI, el partido único creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que fue asesinado tras el regreso de la democracia en Chile.