Trump avisa a Irán que “todo puede suceder mañana en la noche”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que eso podría suceder “mañana por la noche” (por el martes o madrugada del miércoles), en referencia al ultimátum que dio a Teherán para reabrir el martes (antes de la media noche) el estrecho de Ormuz, según EFE.

Trump junto a militares y miembros de su gabinete respondió a consultas de periodistas, por espacio de casi dos horas, sobre el desarrollo del conflicto bélico, desde la sala de prensa de la Casa Blanca.

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque en conjunto contra Irán el pasado 28 de febrero. La República Islámica reaccionó con represalias contra intereses estadounidenses e israelíes en Medio Oriente.

Crímenes de guerra

Antes de su conferencia, el presidente Trump, durante un acto de celebración de la Pascua, aseguró que no está “preocupado” ante la posibilidad de que Estados Unidos cometa crímenes de guerra si ataca plantas energéticas de Irán.

“No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear”, declaró el presidente a periodistas en la Casa Blanca.

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Propuesta de cese al fuego

Por otro lado, el mandatario se refirió a una propuesta iraní para un cese al fuego. Al respecto, declaró que “han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. (...) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo”.

Medios de comunicación iraníes reportaron que Teherán trasmitió un plan de paz de 10 puntos a través de Pakistán, reportó EFE.

Según la misma agencia, esta nueva propuesta del país persa llega después de que Washington entregara un plan de 15 puntos a través de Islamabad hace dos semanas, que Teherán calificó como excesivo.