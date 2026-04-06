Un paramédico muerto y 4 heridos en segundo ataque contra sanitarios en Líbano en 12 horas

La acción alcanzó a los equipos de emergencias "cuando estaban desarrollando operaciones de rescate para recuperar a los heridos y los cuerpos de los fallecidos en un bombardeo previo", explicó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.

Como resultado, perdió la vida un paramédico de la Asociación de Exploradores Al Risala, vinculada al grupo chií Amal, mientras que también resultaron heridos dos trabajadores de la misma organización y dos más de la Autoridad Sanitaria Islámica, esta última afiliada a la formación de mismo signo Amal.

El Ministerio de Salud Pública del Líbano, al que pertenece el Centro de Operaciones de Emergencia, denunció que el nuevo incidente es una "prueba" más de que Israel insiste en violar las leyes internacionales "sin rendición de cuentas".

Este es el segundo ataque perpetrado contra equipos de paramédicos en menos doce horas, después de que otros dos perdieran la vida de madrugada en el área también meridional de Haris.

En el marco de la ofensiva área que mantiene contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo, Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra objetivos sanitarios que dejan ya 57 trabajadores del sector muertos y otros 154 heridos en diferentes zonas del país.

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A mediados de marzo, una acción contra un centro médico en Burj Qalaway causó la muerte de doce médicos, paramédicos y enfermeras, mientras que a finales de mes nueve trabajadores sanitarios perdieron la vida en un solo día como resultado de acciones en la provincia de Nabatieh.