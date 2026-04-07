China y Rusia vetan resolución de la ONU para coordinar escoltas navales en Ormuz

Naciones Unidas, 7 abr (EFE).- China y Rusia vetaron este martes una resolución del Consejo de Seguridad que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales, en medio de la creciente tensión regional y la preocupación por el suministro energético mundial.