El IICA busca en EEUU avanzar con agenda de proyectos de desarrollo agrícola en América

Ibrahim sostendrá encuentros de trabajo con altos funcionarios del Departamento de Estado y del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS), del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), con la finalidad de profundizar los proyectos conjuntos en marcha en el continente en torno a la prevención y combate a enfermedades transfronterizas que amenazan la producción de alimentos, detalló el IICA en un comunicado.

El IICA y el APHIS vienen trabajando de manera articulada con autoridades y equipos técnicos de los servicios veterinarios de países de América Latina y el Caribe para dar respuesta al gusano barrenador del ganado, cuya reaparición en la región está generando impactos sanitarios, económicos y sociales significativos, indicó el instituto.

El director general del IICA también participará en Washington en el evento Semillas para la seguridad alimentaria, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que actores relevantes discutirán acciones en productividad, sanidad, infraestructura y uso estratégico de la ciencia y la tecnología para mejorar la competitividad y resiliencia de la agricultura de las Américas.

En su visita a Washington, Ibrahim además firmará un acuerdo de cooperación entre el Banco Mundial y el IICA, y se reunirá con embajadores de los países del continente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Otro punto de la agenda es un encuentro con autoridades del Instituto de Fertilizantes con el fin de "fijar pautas de una visión de largo plazo orientada a la transformación del sector a través de la innovación y la bioeconomía, como base para una agricultura más sostenible, competitiva y más resiliente y menos vulnerable", explicó el IICA.