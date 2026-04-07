El Nikkei se dispara más de un 4 % tras el anuncio de alto el fuego en Irán

Diez minutos después del comienzo de las operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, crecía un 4,61 %, o 2.460,51 puntos, hasta 55.890,07 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 3,27 %, o 119,5 puntos, hasta 3.773,52 enteros.

El parqué tokiota reaccionó con optimismo a las noticias sobre el alto el fuego y el anuncio de Irán de que el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha afectado al suministro mundial de crudo, será posible durante las próximas dos semanas.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, crecía un 3,1 %, mientras su rival Honda avanzaba un 2,1 %.

En semiconductores, la firma Advantest se disparaba más de un 8,3 %, Disco crecía por encima del 5 % y Tokyo Electron sumaba un 7,8 %.

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Sin embargo, las principales navieras japonesas abrieron a la baja. Mitsui O.S.K. Lines perdía un 1,8 %, Nippon Yusen bajaba un 1 % y Kawasaki Kisen Kaisha caía otro 1,8 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, sumaba más de un 3,3 %, y el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank crecía un 5,4 %.

La compañía eléctrica TEPCO subía además casi un 3 %, y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony avanzaba un 2,6 %.