El rapero Offset, ingresado en un hospital tras resultar herido de un disparo en Florida

El medio especializado detalla que la policía continúa con la investigación del suceso ocurrido ayer, mientras el artista se encuentra "estable y bajo estrecha vigilancia" en un hospital.

Offset recibió un disparo cerca del casino Seminole Hard Rock Hotel en Hollywood, Florida, según confirmó un representante del rapero a Rolling Stone.

"Podemos confirmar que Offset recibió un disparo y actualmente se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica", declaró el portavoz. "Está estable y bajo estrecha vigilancia", dijo.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Seminole informó que "tuvieron conocimiento de un incidente ocurrido en el área de valet parking después de las 7 p.m. (hora local) del lunes" frente al casino de Florida, que "resultó en lesiones leves para una persona, quien fue trasladada al Hospital Regional Memorial en Hollywood".

El incidente ocurre más de tres años después de la muerte de su primo y también cantante, Takeoff, quien formó parte de un trío rapero junto a Offset y Quavo denominado Migos, y que falleció a los 28 años el 1 de noviembre de 2022, al recibir varios disparos.

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Tras la muerte de Takeoff, Quavo y su familia fundaron la Rocket Foundation, que recauda fondos para iniciativas comunitarias que trabajan para detener la violencia armada.

El trío, con su ritmo vertiginoso, se convirtió en uno de los grupos de hip-hop más populares de todos los tiempos. Saltó a la fama con el éxito de 2013 “Versace” y posteriormente obtuvo nominaciones a los premios Grammy al mejor álbum de rap con “Culture” en 2018, mientras que una canción del mismo álbum recibió una nominación a la mejor interpretación de rap, según la CNN.

Offset y la cantante Cardi B se casaron en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta, pero la artista anunció posteriormente que había solicitado el divorcio.