Francia contra ataques de EE.UU. a infraestructuras de Irán, que podrían tener represalias

En una entrevista este martes al canal France Info, Barrot subrayó, en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense del lunes que Francia se opone "a todos los ataques a infraestructuras civiles" en Oriente Medio como se ha opuesto también en Ucrania, donde ha "condenado en numerosas ocasiones" las decididas por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Además, advirtió de que "en el caso de la guerra en Irán, ya vivimos un tirón de los precios de los carburantes. Si las infraestructuras energéticas fueran atacadas, se pueden esperar represalias del régimen iraní que agravarían una situación que ya es preocupante".

"El riesgo -añadió- es simplemente para la población civil, por un lado, pero también para la economía mundial, que se produzca un incendio regional sin límites que acarrearía grandes riesgos que tenemos que evitar a cualquier precio".

En paralelo al rechazo a esos eventuales ataques a infraestructuras civiles en Irán, el jefe de la diplomacia francesa reiteró la idea de que una solución al conflicto pasará necesariamente por "grandes concesiones" por parte del régimen de Teherán y "un cambio radical" de su posición en la región y hacia su propia población.

Barrot también lanzó otro mensaje en dirección de Estados Unidos al prevenir que si pusiera en marcha una operación militar terrestre en Irán, eso "haría entrar el conflicto en una nueva fase particularmente peligrosa y que nos traería recuerdos dolorosos, los de Irak, los de Afganistán, que no se saldaron con éxitos militares o tácticos".

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En lugar de eso, el ministro indicó que Francia apoya las discusiones que Estados Unidos mantiene con Irán a través de mediadores regionales porque "son preferibles a una escalada que afectaría a nuestros propios intereses, con consecuencias para la economía mundial".

En cuanto a la iniciativa encabezada por Francia y Reino Unido para organizar escoltas de barcos por el estrecho de Ormuz cuando cesen las hostilidades, recordó que se está trabajando en reunir a países que quieran participar en "acelerar el restablecimiento del tráfico" para que "pueda bajar lo más rápido posible la presión sobre el precio de los hidrocarburos".