ICE libera a esposa de militar detenida por una orden de deportación de su infancia

La joven, de 22 años, había sido detenida el pasado jueves en la base militar Fort Polk, en Luisiana, donde se encuentra destinado su esposo, el sargento Matthew Blank, de 23 años.

La inmigrante fue a la base para iniciar el proceso para recibir beneficios militares, como esposa del sargento y establecerse en ese lugar.

La pareja contrajo matrimonio en marzo y había contratado a un abogado para iniciar el trámite que otorgaría a Ramos su tarjeta de residencia permanente, conocida como "green card", sin embargo fue detenida por una orden de deportación vigente contra ella.

Cuando Ramos tenía 22 meses de edad, un juez de inmigración emitió la orden de deportación en ausencia cuando su familia no se presentó a una audiencia.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que Ramos fue arrestada después de intentar entrar a una base militar y recordó que ella no tiene estatus legal para estar en EE.UU.

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La detención de la joven, estudiante de bioquímica, generó una ola de críticas entre los defensores de los inmigrantes. Gaby Pacheco, directora ejecutiva de The Dream.US, dijo hoy en un comunicado que la detención de Ramos nunca debió haber ocurrido.

“El caso de Annie (Ramos) debería servir como una llamada de atención para todos nosotros, incluido el presidente Donald Trump. Los ‘soñadores’ como Annie son miembros valiosos de las familias y comunidades estadounidenses. Deberían ser candidatos a la ciudadanía de los EE.UU. en lugar de ser blanco de deportación”, agregó la activista.