Los bancos chinos reparten dividendo récord ante campaña de Pekín e interés de inversores

Según cálculos efectuados por el diario hongkonés South China Morning Post, la distribución combinada del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), el Banco de Construcción de China (CCB), el Banco Agrícola de China (ABC), el Banco de China (BOC), el Banco de Comunicaciones (Bocom) y el Banco Postal de Ahorros de China (PSBC) aumentará un 1,6 % en comparación con el año anterior.

A lo largo de 2025, el conjunto de estas entidades elevó su beneficio un 1,7 % interanual y su facturación un 2,3 %, mientras que sus ratios de fortaleza financiera (capital 'Tier 1', recursos propios básicos) se mantuvieron entre el 10,5 y el 14,6 %.

Los reguladores del gigante asiático han emprendido en tiempos recientes una campaña para apremiar a las cotizadas a repartir dividendos de manera más frecuente y predecible, y Pekín llevó a cabo el año pasado una recapitalización por más de 75.000 millones de dólares para los grandes bancos, a los que se podrían sumar otros 44.000 millones este año.

Esta coyuntura se une a un renovado interés de los inversores por activos que generen rentas ante un entorno de tipos de interés bajos. Según la información, los seis mencionados bancos generan una rentabilidad por dividendos de en torno a un 4 %, superior a la de los depósitos y a la media de productos de inversión del país, inferior al 2 % en 2025.

Según Citigroup, los bancos chinos podrían rendir mejor que el mercado ante la búsqueda de valores 'defensivos' por parte de los inversores, así como por el posible apoyo de Pekín en caso de que las bolsas chinas caigan, debido al peso de este sector sobre esos parqués.