Oleada de ataques contra Irán, a horas de expirar el ultimátum de Trump

El mandatario republicano, Donald Trump, amenaza con destruir infraestructuras esenciales iraníes si Teherán no alcanza un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de petróleo.

“Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (hoy, a la medianoche)”, afirmó ayer Trump.

La guerra en Medio Oriente estalló el pasado 28 de febrero, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran un operativo contra Irán, con el objetivo -según afirmaron- de eliminar el plan nuclear del régimen teocrático y propiciar un cambio en el sistema político del país persa.

Israel ataca infraestructuras iraníes

En un comunicado, el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo “una ola de ataques a gran escala contra decenas de sitios de infraestructuras pertenecientes al régimen terrorista iraní en varias zonas de Irán”.

No dio detalles de cuáles ni de dónde.

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Los medios iraníes dieron cuenta de varios ataques.

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Según la agencia Irna, que cita a Akbar Salehi, vicegobernador de la provincia de Isfahán (centro), “el agresor enemigo estadounidensesionista ha atacado el puente ferroviario de Yahya Abad en la ciudad de Kashan”, al sur de Teherán.

Antes fue alcanzado un puente cerca de la ciudad de Qom, también al sur de Teherán, según funcionarios regionales citados por los medios estatales.

Guardianes de la Revolución

Las autoridades iraníes aseguran haber cerrado una importante autopista que conecta la principal ciudad del norte, Tabriz, con la capital a raíz de un ataque.

Un canal de Telegram de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen, afirma que el ataque alcanzó un puente elevado.

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La agencia de noticias Mizan también informó de un ataque a las vías ferroviarias en Karaj, a las afueras de Teherán. En las imágenes se ve a socorristas de la Media Luna Roja transportando a un hombre herido en una camilla.

Cancelan circulación de trenes

Todos los trenes hacia y desde la segunda ciudad de Irán, Mashhad, fueron cancelados el martes después de que Israel desaconsejara a los habitantes usar este medio de transporte hasta la noche.

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Además, según la agencia de noticias ISNA, hubo un corte energético en varias zonas de las ciudades de Karaj y Fardis, en la periferia de Teherán, después de que bombardeos aéreos dejaran fuera de servicio las líneas de transmisión eléctrica y una subestación eléctrica.