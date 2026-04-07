Patronal rusa advierte de estancamiento del PIB y mayor caída de inversión de lo esperado

"Si las tendencias actuales continúan, alcanzaremos el punto de equilibrio (nulo) en términos de crecimiento económico", declaró a la prensa local el presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, Alexandr Shojin, citado por TASS.

Según Shojin, la inversión en el país caerá más rápido que el -0,5 % previsto, hasta un -1,5 %.

"Creo que el gobierno y el Banco Central son conscientes de estas tendencias y no lo permitirán", añadió.

Shojin llamó la atención a que los sectores tecnológicos son los más susceptibles a la caída de la inversión, que ya han visto congelarse.

De nuevo, el representante del sector empresarial nacional también se mostró preocupado por el fortalecimiento del rublo, que en condiciones normales debería debilitarse hasta alrededor de los 92,5 rublos por dólar, valor que consideran óptimo para la economía también en el sector de la banca privada rusa.

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Sin embargo, el tipo de cambio de la divisa depende de varios factores, entre ellos de la situación actual en Oriente Medio, "que sin duda tendrá un impacto a largo plazo", advirtió.

Por ello, pidió al Banco Central, anteriormente reacio a rebajar el valor del rublo con la excusa de combatir la inflación, a intervenir el mercado.

Por ello, si se prolonga el periodo de altos precios del petróleo debido el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán, no se descarta una notable entrada de divisas y un fortalecimiento del rublo.

"Creo que sin duda se necesitan decisiones rápidas al respecto", subrayó.

Actualmente el valor de la divisa nacional está en 78,72 rublos por dólar, después de haberse devaluado hasta alrededor de los 83 rublos a mediados de marzo.

La semana pasada el presidente de la patronal empresarial, que se reunió a finales de marzo con el presidente ruso, Vladímir Putin, admitió que la economía del país se estaba ralentizando, y que en febrero su crecimiento se redujo a menos de un 0,8 % -en enero cayó un 2,1 %- en comparación con un crecimiento del 4,1 % en 2024.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y la militarización de la economía rusa, expertos han advertido que las altas cifras de crecimiento macroeconómico del país están infladas por la alta inversión estatal en la industria militar, cuya producción se destina a la guerra, donde se pierde en lugar de redistribuirse en la economía.