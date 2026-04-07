Seúl ve un "importante avance" a la paz tras elogios de Pionyang al presidente surcoreano

"La pronta confirmación y comunicación de la intención de los líderes de Corea del Sur y Corea del Norte de cesar los actos innecesarios que intensifican las tensiones militares constituye un importante avance hacia la coexistencia pacífica", dijo en un informe un portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano.

La reacción llega tras un comunicado difundido la víspera con inusual rapidez por la agencia estatal KCNA, en el que Kim Yo-jong, la influyente hermana del mandatario norcoreano Kim Jong-un, elogió a Lee.

El mandatario, que reconoció el lunes la tensión generada por las incursiones de drones y planteó medidas para evitar su repetición, mostró una actitud "honesta y de mente abierta" según Kim Yo-jong.

Por su parte, la oficina presidencial surcoreana indicó a EFE que esperan que el rápido intercambio de posturas entre las dos Coreas "contribuya a la paz y la coexistencia en la península coreana".

Las declaraciones de Lee se referían a una serie de incursiones de drones civiles en territorio norcoreano entre septiembre de 2025 y enero de 2026, que elevaron las tensiones bilaterales, por los que la Fiscalía ha acusado a tres personas de traición y violación de la ley de seguridad aérea: un estudiante de posgrado, un empleado del Servicio de Inteligencia Nacional y un oficial militar.

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El pronunciamiento norcoreano añade optimismo a la línea conciliadora impulsada por Lee, que incluye medidas como la suspensión de emisiones por altavoces en la frontera y reiterados llamamientos al diálogo.

No obstante, Corea del Norte continúa rechazando oficialmente las interacciones directas y considera al Sur una nación "hostil".