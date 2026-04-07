“Una civilización entera morirá esta noche...”, la última amenaza de Trump a Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán el pasado 28 de febrero. La República Islámica reaccionó con represalias contra intereses estadounidenses e israelíes en Medio Oriente.

“Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. “¿QUIÉN SABE?”, agregó.

Trump no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la “Edad de Piedra”, reportó AFP.

Por su parte, el gobierno de los ayatolás, según un video colgado en la red social X por el portavoz del Estado teocrático, Ebrahim Zolfaghari, minutos después de la amenaza de Trump, anunció que están “listos para esta noche” y advierte con fuertes represalias contra infraestructura estadounidense y la de sus aliados en Medio Oriente.

Ebrahim Zolfaghari escribió en su cuenta de la misma red: “A partir de ahora utilizaremos lanzadores capaces de lanzar dos misiles”, acompañado de un video.

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¿Habrá acuerdo?

El ultimátum vence a las 20:00 hora Washington (21:00 de Paraguay). Cuando periodistas le preguntaron el lunes pasado sobre cuáles eran sus condiciones exactas, Trump respondió: “un acuerdo que sea satisfactorio para mí”.

Ese acuerdo que desactivaría la orden de bombardear debe incluir ante todo la renuncia de Irán a poseer un arma nuclear, enfatizó Trump.

El presidente ha dicho en ocasiones que reabrir el estrecho de Ormuz era también una condición indispensable, aunque también ha dicho que para Estados Unidos no es absolutamente necesario.

“Quién sabe”

En su publicación en Truth Social hoy, el mandatario pareció dejar una puerta abierta a un acuerdo in extremis.

“Ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿QUIÉN SABE?” explicó en su mensaje.

“Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente llegarán a su fin”, aseguró. “¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!” concluye su publicación.